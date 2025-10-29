特朗普訪日遇國旗未立定敬禮 高市早苗被嚇至目瞪口呆｜有片
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月28日訪問日本期間，與日本首相高市早苗在迎賓館舉行會面。從一段新聞影片可見，在與高市早苗一同檢閱日本儀仗隊時，特朗普無視日本國旗逕自向前走，被他拋在身後的高市早苗一臉愕然只能張開口，在向兩國國旗鞠躬後才催步向前追回特朗普的步伐，整個過程十分尷尬。
高市早苗與特朗普一同檢閱儀仗隊：
從影片可見，特朗普與高市早苗一同檢閱日本的儀仗隊，特朗普在途中突然作出敬禮姿態。
在路過美日國旗的時候，特朗普卻無視兩國國旗，逕自往前走，讓身旁的高市早苗一臉錯愕。
高市早苗無奈之下，只能先向國旗鞠躬，然後才快步追上已走遠的特朗普。
這段影片在網上引起迴響，有人認為特朗普並不尊重日本和高市早苗。
有日本網民對高市早苗與特朗普姿態「過份親密」表示不滿：
此外，特朗普同日亦與高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗挽着特朗普的手臂，特朗普又觸摸高市的手掌，這些姿態都過份親近。
