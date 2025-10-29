美日防長10月29日會談　赫格塞思：持續強化兩國同盟關係

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）10月29日在東京與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談，他在會上表示：「為因應區域突發事件和維護我們國家安全，我們期待與日本肩並肩，持續強化同盟關係。」小泉進次郎回應稱，日方正致力強化自身防禦態勢，並鞏固與美長達數十年的同盟關係。



綜合外媒報道，赫格塞思在聯合記者會上表示：「美日同盟對於嚇阻中國軍事侵略、應對突發事件及維護我們國家安全至關重要。」他樂見日本計劃提升國防支出，應為這是「往前邁出重要一步」，當被問到是否向小泉進次郎提出有關日本國防開支的具體數字目標時，他說：「美國確實沒有向日本提出任何要求。」

日本首相高市早苗此前告訴來訪的美國總統特朗普（Donald Trump）說，她決心提升日本的防衛能力，並盼日美共建「新黃金時代」。高市上週在施政演說中指出，政府計劃在截至2026年3月的本財年，將國防支出在國家GDP的佔比從目前的約1.8%增加至2%。這雖然較原定計畫提早兩年，惟仍未達北約組織（NATO）在2035年前將國防投資佔比提升至GDP5%的最新承諾。

日本是美軍海外駐軍人數最多的國家，目前約有6萬名美軍，此外還駐有一艘航空母艦、一支陸戰隊遠征軍，以及數十架戰鬥機。

日本認為，受中國軍事擴張、北韓飛彈和核子計畫等區域不穩定因素影響，當前周邊安全環境已成為二戰結束以來最為嚴峻的時期。