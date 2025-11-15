朴槿惠出席紀念父親活動　親目朴正熙「AI復活」講話影片｜有片

韓國11月14日為已故前總統朴正熙舉行誕辰108周年文化紀念活動，約3,000人出席活動，其中包括其女兒、韓國前總統朴槿惠。最特別的是活動方這次藉人工智能（AI）影片技術使朴正熙「復活」，向眾人發表講話。對此，朴槿惠向影片製作人表示感激，但坦言對AI版本的父親感到陌生、奇怪。



韓聯社報道，影片製作人透過朴正熙1966年在青瓦台接待室拍攝的照片，制作出長達2分鐘的AI影片。

AI朴正熙以標誌性的聲音和說話方式開場，並繼續說道：「當我接管國家時，人民食不果腹，前途渺茫。我一心只想讓人民過上好日子，堅持不懈。人民努力工作，企業蓬勃發展，年輕人揮灑汗水，這就是大韓民國的奇蹟。」

AI朴正熙感嘆道，韓國曾經是一貧如洗的國家，如今卻已是電子、半導體、國防和尖端產業的搖籃，甚至有引領世界的文化實力。

朴槿惠觀看影片時面帶笑容，多次拍手叫好。她後來會見記者時向影片制作者表示感謝，因為她知道製作AI影片很困難也很有挑戰性。朴槿惠其後笑稱：「我太了解我的父親了，所以以這種方式（通過AI影片）看到他，感覺有點陌生奇怪。」

朴槿惠在活動上致辭時說，也藉此談及韓國的現況，稱：「我知道現在經濟形勢嚴峻，普通百姓生活艱難。我父親教導我，無論多麼困難，只要我們團結一心，就沒有什麼做不到的。我請求大家鼓起勇氣，共同戰勝困難。」

朴正熙是韓國第5至9屆總統，是該國憲政史上執政時間最長的國家元首，任內曾大力發展韓國經濟，最後於1979年遇刺死亡；朴槿惠則於2013年正式成為該國首位女總統，後來於2017遭彈劾而被迫下台，是韓國首位因彈劾而下台的總統。