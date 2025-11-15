英媒：英國擬對高價住宅徵新稅　主要影響倫敦與東南部家庭

英國政府將於11月26日公布新一份財政預算案。為增加政府收入以實現收支平衡，財相李韻晴（Rachel Reeves）被指曾有意提高所得稅，之後由於經濟預測有所改善，加上擔心激怒選民，放棄計劃，英媒最新指，李韻晴決定將在預算案中推出一項針對高價值住宅的新稅，將主要影響居住在倫敦和英格蘭東南部的家庭。



《電訊報》（Telegraph）報道，財政部計劃利用現有的市政稅系統，在未來幾年內對F、G、H三個等級中價值最高的240萬套房地產展開重新估值——這相當於英格蘭地區十分之一的住宅。

英國目前將市政稅分為A至H八個等級，其中F、G、H 三個等級代表高價房屋，所需繳交的市政稅金額比A至E高得多。

2025年11月4日，英國倫敦，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在記者會上發表講話，為即將公佈的預算案做準備。（Reuters）

報道指，重新估值後還將對這三個等級中最昂貴的30萬套房屋徵收一項新的、單獨的附加費，該附加費將加在現有的市政稅單之上。

儘管工黨內部人士將其稱為「豪宅稅」，但該項稅收將影響英格蘭各地130萬居住在F級房產中的中產階級家庭。這些家庭可能將面臨每年數百英鎊的額外稅費，而他們目前平均每年還要繳納3,293英鎊（約3.4萬港元）的市政稅。同時，居住在最昂貴房產中的15萬多戶業主中的大多數，每年將面臨數千英鎊的額外支出。

影子財政大臣施榮達（Mel Stride）指責工黨發動「針對英格蘭中產階級的階級戰爭」。但李韻晴強調，她將作出「公平」的選擇來實現收支平衡，並降低債務。