英國面臨經濟困境　李韻晴拒排除加稅：或在預算案作出艱難決擇

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）周二（4日）發表演說，提到英國目前面臨高額債務、低生產力和通貨膨脹等經濟困境，稱施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）工黨政府或須在26日公布的預算案中作出「艱難決擇」，拒絕排除加稅的選項。而工黨上台前曾表示承諾不會增加所得稅、增值稅或國民保險費。



路透社報道，李韻晴4日在演講中表示，政客們近年來沉迷於花錢尋求短期權宜之計，而不是製定長期的經濟計劃。她強調，其首要任務是保護國民醫療服務體系（NHS）、降低國家債務和應對生活成本危機。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

李韻晴表示，她雖然不會像保守黨政府那樣通過削減公共服務來推行「緊縮政策」，但她希望能減少政府債務，又指會緊守財政規則。

李韻晴多次拒絕直接回答是否正為加稅作準備的問題，僅指具體的政策將於11月26日向議員提交預算案時公布，希望人們能理解她所面臨的挑戰，以及她將如何應對這些挑戰。

2025年11月4日，英國倫敦，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在記者會上發表講話，為即將公佈的預算案做準備。（Reuters）

報道引述智庫The Resolution Foundation預測，李韻晴將需要增稅260億英鎊（約2600億港元）才足以解決英國面臨的財政困境。