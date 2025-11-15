美媒：Tesla美國廠要求供應商避用中國製零件

美媒11月15日引述知情人士報道，特斯拉（Tesla）目前要求其供應商在美國生產汽車時避免使用中國製零件，此外特斯拉還計劃在未來一兩年內將所有其他零件都替換為中國以外地區生產的零件，凸顯中美地緣政治緊張局勢加劇。



《華爾街日報》指，自從疫情擾亂全球供應鏈以來，特斯拉便持續試圖降低其美國車款對中國製零件的依賴，並鼓勵供應商轉往墨西哥等地生產零件。

今年總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國進口商品加徵高額關稅後，特斯拉進一步加快其淘汰中國零件的策略。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

報道引述消息人士稱，特斯拉及其供應商目前已將部份中國製造的零件替換為其他地區生產的零件。

知情人士並透露，特斯拉高層一直在努力應對中美貿易戰中關稅波動帶來的不確定性，這使得這家汽車製造商難以製定連貫的定價策略。