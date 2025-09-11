Charlie Kirk遇刺｜政客人人自危　馬斯克：Tesla應為我增保安費

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遇刺死亡。美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）稱，很多國會議員在槍擊案發生後都感到很緊張，紛紛呼籲政府加強對議員們的保安。美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社交媒體留言，對「美國電動車品牌特斯拉（Tesla）應為馬斯克增加保安費」的呼籲表示認同。



約翰遜在接受美媒採訪時，國會議員作為公眾人物，無時無刻都暴露在公眾視線中。雖然當局為為國會議員提供嚴密的保安措施，但許多議員還是希望獲得更嚴格的保護。

約翰遜又補充指，他正在審查增強保安的請求，認為當局必須在關鍵時刻採取嚴肅的措施。

針對柯克遇刺一事，約翰遜強調：「歸根結底，我認為我們必須再次認識到，我們都是美國人。我們應該視彼此為同事、公民、同胞，而不是敵人。」

作為特斯拉股東之一的Alexandra Merz在事發後，於社交媒體X（前稱Twitter）發文並附上文件截圖，稱公司在2024年1月至今年2月僅為馬斯克撥出330萬美元（約2574萬港元）的安全保障支出，要求董事會大幅提升相關開支。

馬斯克其後回覆其貼文，並對此表示認同。他強調：「 絕對有需要（為我）加強保安。」（Definitely need to enhance security）