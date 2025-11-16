美國促安理會速通過加沙決議　首提巴勒斯坦建國可能

美國與阿拉伯和穆斯林國家呼籲聯合國安理會迅速通過一項美國決議案，支援美國總統特朗普（Donald Trump）的加沙和平計畫。 美國的最新決議首次提出未來建立巴勒斯坦國的可能。



美國是以色列的堅定盟友，但在加沙問題上，歷屆美國政府主張的是兩國方案。 可是，特朗普再次入主白宮后，對巴勒斯坦建國的態度並不明確。

根據星期五（11月14日）發表的聯合聲明，美國、卡塔爾、埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦和土耳其共同支援這項決議，並尋求決議迅速通過。

美國上周在安理會正式啟動這項決議草案的協商，旨在落實以哈停火協定，並支援特朗普提出的和平計劃。決議草案對建立和平委員會表示歡迎，也授權成員國組成一支臨時國際穩定部隊，同以色列、埃及和新訓練的巴勒斯坦員警合作，保護邊界地區安全，將加沙非軍事化。

美國的最新決議並沒有直接提兩國方案，但納入了特朗普和平計劃中所提、在巴勒斯坦民族權力機構完成改革後，「一條讓巴勒斯坦實現自決和建國的可信途徑所需條件或終於到位」。

美國等在周五發佈的聯合聲明中，更進一步稱，決議案「為巴勒斯坦實現自決和建國提供了一條途徑」。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Michael Waltz）週五在《華盛頓郵報》撰文警告：「若是拒絕支援這項決議案，就等於支援哈馬斯恐怖分子繼續掌權，或是支援以色列重返戰場，這將使加沙人民陷入永無止境的衝突中。 」

安理會將於週一（17）對決議案進行表決。

議案能否通過仍不明朗。 外交消息人士透露，美國的草案還不夠完善，包括缺乏安理會監督機制、巴勒斯坦權力機構角色定位，以及授權國際穩定部隊的具體細節等。

此外，在安理會擁有否決權的俄羅斯也提出了替代方案。 據法新社週五看到的文本，俄羅斯的草案既不授權設立和平委員會，也不授權立即向加沙部署國際部隊。

特朗普也一直希望沙特能加入《亞伯拉罕協定》，與以色列實現關係正常化，故他考慮批准向沙特出售F-35隱形戰鬥機。（Reuters）

特朗普考慮向沙特出售F-35戰機

為促進中東和平，特朗普也一直希望沙特能加入《亞伯拉罕協定》，與以色列實現關係正常化。 他因此考慮批准向沙特出售F-35隱形戰鬥機。

作為中東大國，沙特若與以色列建交，將對中東地緣政治形勢產生重大影響。

特朗普預計下週二（18日）在白宮會見沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）。 特朗普週五在空軍一號上受訪時證實，沙特希望向美國購買大量戰機，而他正在考慮。

特朗普在首個總統任期內促成阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥等阿拉伯和穆斯林國家與以色列簽署《亞伯拉罕協定》，快速推進雙邊關係正常化。 2023年10月以哈衝突爆發后，沙特暫停了與以色列的關係正常化談判。

如果F-35戰機的出售最終達成，這將是美國對沙特作出的重大讓步。 《紐約時報》報導指，五角大樓的報告顯示，如果對沙特出售F-35戰機，相關技術可能因中國間諜活動或中國與沙特的安全夥伴關係而外洩。

本文獲《聯合早報》授權轉載

