以色列軍方再接回4名人質遺體　45名巴勒斯坦人遺體移交加沙

首階段加沙停火協議生效期間，以色列和哈馬斯交換已故人質遺體。其中周一（10月13日）有4名以色列人質遺體移交給以色列軍方；以軍周二再通過紅十字會，從哈馬斯手中接收4口裝有人質遺體的棺材。紅十字會周一亦從以色列運送45名巴勒斯坦死者遺體到加沙的汗尤尼斯（Khan Younis）。



以色列官員表示，由於哈馬斯未能遵守停火協議，僅將4具以方人質遺體歸還，已決定減少進入加沙的救援物資至一半、推遲開放加沙和埃及邊境的拉法（Rafah）口岸。

2025年10月15日，以色列特拉維夫，一支運送哈馬斯於2023年10月7日發動襲擊時綁架的人質屍體的車隊抵達Abu Kabir法醫中心。這是以哈交換人質和達成停火協議的一部分。（Reuters）

路透社引述參與行動的官員稱，幾個小時後，哈馬斯通知調解國，稱將於當地時間周二晚上10時（香港時間周三午夜3時）歸還另4名人質遺體。

隨後以色列國防軍表示，已從紅十字會處接收裝有4口棺材。由於哈馬斯沒有提供新的人質身份，以軍把遺體送至特拉維夫的Abu Kabir法醫研究所，進行身份鑒定。

2025年10月14日加沙城，紅十字會車輛運送自2023年10月7日襲擊後遭哈馬斯扣押於加沙的人質遺體。這是以哈交換人質和達成停火協議的一部分。（Reuters）

美媒引述汗尤尼斯Nasser醫院法醫部門表示，紅十字會周一運送了45名巴勒斯坦人的遺體到該部門。醫院稱，這些遺體此前被存放在以色列的雪櫃中，只有編號而非姓名。

並且所有遺體抵達時均戴有手銬、腳鐐：「有些人被蒙住眼睛，有的身上有槍傷痕跡，還有一些人被坦克碾過。」

該醫院表示，將請求失蹤者家屬協助確認身分。