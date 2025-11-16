日本群馬縣黑熊「中槍裝死」　6旬獵人上前遭反撲致臉部重傷

日本群馬縣藤岡市三波川山區11月15日發生熊襲人事件，一名60歲獵人在狩獵中時到熊的襲擊，導致臉部等受到嚴重傷害，一度昏迷送醫，最後清醒過來。據報，這頭成熊體重約100公斤，在中槍以後一動不動、疑似假死，待獵人靠近才撲向他。



綜合日媒報道，周六早上9時30分左右，消防部門接報得知，一名男子在三波川山區打獵時遭到熊的襲擊。

警方表示，來自藤岡市的60歲獵人岸光昭和5名獵友，當天上午就進入山區。其中一位獵友發現一同成年黑熊，並向它開了一槍。

藤岡市三波川山區熊襲人：

由於熊停止了移動，岸光昭上前查看，但熊突然跑起來、攻擊了岸光昭，隨後消失在森林中。這名獵人之後被直升機送往醫院，發現臉部、頭部和左臂嚴重受傷，需要治療。

岸光昭所屬的群馬縣獵友會藤岡分部部長堀越孝明表示，他已就該情況警告其他會員：「應縣獵友會的要求，我一直在熊出沒較多的地區巡邏，這令我意識到需要更加小心。」

日本黑熊（示意圖，非涉事動物）。（X@fsc2a）

NHK引述家住附近的70多歲婦女表示：「這裏以前有熊出沒，但現在真的有人受到傷害，太可怕了。」

除了群馬縣，北海道也有巨型棕熊推倒300公斤陷阱箱的畫面曝光，仙台市同樣出現熊闖入住宅區、必須以麻醉槍處置的案例。