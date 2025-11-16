英國宣佈現代史上最大規模庇護政策改革　收緊援助措施

英國宣布啟動現代史上最大規模庇護政策改革，限制對特定尋求庇護者的法定援助義務。



路透社報道，英國工黨政府正不斷收緊移民政策，尤其針對從法國乘小船偷渡入境的移民，從而遏制民粹主義改革黨（Reform UK）的聲勢。

英國內政部星期六（11月15日）發聲明說，這次移民政策改革將取消對特定尋求庇護者提供住房和每周津貼等法定援助義務。這項改革適用於有工作能力卻選擇不工作的尋求庇護者，以及違法者。

內政部說，納稅人資助的援助會優先提供給為經濟和當地社區作出貢獻的人。

內政部長馬曼婷（Shabana Mahmood）預計於星期一（17日）公佈更多改革細節。 內政部表明，這些改革措施旨在降低英國對非法移民的吸引力，並讓遣返非法移民變得更容易。

馬曼婷說：「英國向來以接納逃離危險者為榮，但我們的慷慨正在吸引非法移民橫渡英吉利海峽。 移民的規模和速度，給社區帶來巨大壓力。 」

逾百家英國慈善機構致函馬曼婷，敦促她停止「將移民當作替罪羊」，並稱她的「表演性政策」最終只會造成傷害、助長種族主義和暴力行為。

民調顯示，移民問題已取代經濟，成為選民最關切的課題。 截至2025年3月的年度統計中，英國共接收10萬9343名尋求庇護者，較上年增長17%，較2002年峰值高出6%。

內政部說，本次大型改革借鑒丹麥和歐洲其他國家的做法，將難民身份設為臨時性質，提供有條件的援助，並要求難民融入社會。

今年早些時候，英國內政部高級官員代表團曾赴哥本哈根，考察丹麥庇護政策。 丹麥僅向移民發放為期兩年的臨時居留許可，到期後必須重新申請。

英國現行政策則是向能證明自己國家不安全的申請者授予庇護; 認定面臨迫害風險者可獲難民身份，有效期五年，符合特定條件者可申請永久居留。

本文獲《聯合早報》授權轉載

