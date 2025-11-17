民主剛果鈷礦場大橋突然坍塌　至少32名礦工罹難｜有片

美媒11月16日（周日）引述當地官員報道，剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC）東南部一座礦區的橋樑15日因過度擠擁而倒塌，造成至少32人死亡。



網上有關剛果民主共和國鈷礦場大橋倒塌的影片：

據報道，盧阿拉巴省（Lualaba）內政部長Roy Kaumba Mayonde表示，位於該省穆隆多鎮（Mulondo）卡蘭多礦區（Kalando）的一座橋樑於15日（周六）倒塌。

Mayonde指：「儘管由於暴雨和山泥傾瀉的風險，當地政府嚴禁工人進入礦場，但非法礦工依然強行闖入。」

報道指，剛果民主共和國手工和小規模採礦支持與指導服務處（SAEMAPE）16日發布的一份報告稱，士兵在現場開槍引發礦工的恐慌，他們湧向大橋，導致其倒塌，造成人員傷亡。Mayonde估計死亡人數至少32人，而報告指至少40人喪生。

報告還提到，該礦場長期以來一直是非法礦工、旨在組織採礦作業的合作社和該礦合法經營者之間爭端的焦點。

剛果民主共和國是全球最大的鈷生產國，鈷是用於製造電動車和鋰電池的主要礦物，中國企業控制該國80%的鈷產量。

童工、惡劣的工作環境和貪腐等問題長期以來一直困擾著剛果民主共和國的採礦業。