中國外交部促日本停止越線玩火　G20期間李強無晤日方領導人安排

中國外交部11月17日表示，對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場，敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行，外交部又指在二十國集團（G20）領導人第20次峰會期間，總理李強沒有會見日方領導人的安排。



2025年7月4日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部官網）

中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會上稱，高市早苗有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。」

有外媒記者提問在二十國集團（G20）領導人第20次峰會期間，總理李強是否會與日本首相會談，毛寧回答稱「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

2025年10月27日，馬來西亞吉隆坡，圖為李強在出席東盟峰會時發表講話。（Reuters）

對於日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今起訪問中國，預計與中方協商，毛寧回應稱「如果有消息我們會及時發布。」

她強調針對高市早苗的錯誤言論，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

她又指一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅式言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒完全合理。