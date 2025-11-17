日媒：太子集團於日本開設3家關聯公司 疑利用房地產交易洗錢
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日媒11月16日報道，柬埔寨太子集團自2022年以來，在日本至少開設了3家關聯公司。據悉，這些公司主要進行房地產交易，其業務可能被用來洗錢。
共同社引述相關人士的證詞和相關文件，透露太子集團在日經營公司包括：2023年於東京澀谷區成立的顧問公司「Prince Japan」，2024年於東京千代田區成立的房地產公司「Canopy Sands Development Japan Co.」；還有一家由陳志本人於2022年成立的公司，惟未有披露名字。
據報，Prince Japan於2023年6月申請加入日本某法人團體時，在一封電子郵件中透露，它是Prince Holding Group（太子集團）的子公司。
另外，柬埔寨駐日本大使館於2024年11月發布的Facebook貼文中，介紹Canopy Sands Development Japan隸屬於太子集團。
報道指，這些公司以及太子集團行政總裁陳志於2022年成立的另一家公司，在日本舉辦了多場研討會，推銷在柬埔寨的高端房地產投資。據報，他們試圖透過出售用犯罪所得建造的房地產來洗錢。
柬埔寨太子集團聲明：陳志從未參與非法活動 反指遭非法充公資產新加坡兩名牌大學曾與太子集團合作 詐騙曝光後校方終撇清關係新加坡警方沒收陳志及太子集團約8.9億元資產 包括遊艇及汽車柬埔寨詐騙園｜陳志太子集團經韓國銀行交易近11億 近5億遭凍結