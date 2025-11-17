日媒：太子集團於日本開設3家關聯公司　疑利用房地產交易洗錢

日媒11月16日報道，柬埔寨太子集團自2022年以來，在日本至少開設了3家關聯公司。據悉，這些公司主要進行房地產交易，其業務可能被用來洗錢。



共同社引述相關人士的證詞和相關文件，透露太子集團在日經營公司包括：2023年於東京澀谷區成立的顧問公司「Prince Japan」，2024年於東京千代田區成立的房地產公司「Canopy Sands Development Japan Co.」；還有一家由陳志本人於2022年成立的公司，惟未有披露名字。

據報，Prince Japan於2023年6月申請加入日本某法人團體時，在一封電子郵件中透露，它是Prince Holding Group（太子集團）的子公司。

圖為柬埔寨太子集團官網。（princeholdinggroup.com）

另外，柬埔寨駐日本大使館於2024年11月發布的Facebook貼文中，介紹Canopy Sands Development Japan隸屬於太子集團。

報道指，這些公司以及太子集團行政總裁陳志於2022年成立的另一家公司，在日本舉辦了多場研討會，推銷在柬埔寨的高端房地產投資。據報，他們試圖透過出售用犯罪所得建造的房地產來洗錢。