日本因獨島爭議叫停韓軍機支援計劃　韓國暫停聯合搜救演練

日本與鄰國外交風波不斷。日本《讀賣新聞》11月17日援引兩國政府消息人士的話稱，韓國海軍已通知日本海上自衛隊，將擱置原定於本月舉行的聯合搜尋救助訓練。此事被認為與之前日本叫停兩國軍機加油支援合作有關，日方指責計劃接受加油的部分韓國軍機曾在獨島（日本稱竹島）周邊進行訓練飛行。



據日本政府相關人士介紹，原計劃本月舉行的聯合訓練在1999年至2017年共進行了10次，2018年12月發生「雷達照射事件」後中斷，如今本來打算重啟，作為兩國「加強合作的象徵」。

上述「雷達照射事件」發生於2018年12月20日，日方指控韓國海軍驅逐艦向日本巡邏機照射了火控雷達。韓方則稱，此舉是為搜索朝鮮船隻，並非刻意照射日本巡邏機。

日本防衛省一名官員稱，此次暫停的韓日聯合搜救訓練將重新安排時間。

《讀賣新聞》稱，這件事可能受日本上月叫停軍機加油支援計劃影響。在那之後，雙方的防務交流持續被擱置，韓國軍隊已表示取消參加日本自衛隊音樂節的計劃。不過兩國政府打算努力平息事態，以免在周邊安全環境惡化之際影響雙邊關係。

韓國媒體此前報道，軍機加油支援計劃的請求是由韓方提出的。韓方希望日方允許其空軍特技飛行隊「黑鷹」於11月上旬在日本沖繩縣那霸空軍基地進行加油停靠，隨後於11月中下旬赴阿聯酋迪拜參與航空展。

日方原本打算適用《自衛隊法》的無償出借和讓渡規定為其加油。

日韓兩國目前尚未簽署可相互提供食物與燃料等物資的《物資勞務相互提供協定》（ACSA），因此本次空中加油支援原被視為日韓防衛合作邁向新階段的象徵性舉措，日本政府內部原本希望藉此合作，推動未來簽署協定並擴大防務合作。

共同社12日援引多名日韓政府相關人士透露，日本政府已緊急喊停了計劃，原因是發現將接受加油支援的部分韓國軍機曾在獨島周邊進行訓練飛行。

據悉，日方10月底便臨時中止了計劃，並向韓方提出抗議。

8月，韓國總統李在明在東京與時任日本首相石破茂舉行會談，這是自1965年韓日邦交正常化以來，韓國總統首次將日本作為就任後的首訪地，也是韓日領導人17年來首次在會談後發表聯合新聞公報。

日本《產經新聞》形容：「在日韓合作不斷取得進展的情況下，叫停加油支援無異於潑了一盆冷水。」

獨島位於韓國東部海域，靠近朝鮮半島，日本同樣主張擁有主權，該問題長期是兩國外交摩擦的焦點。

去年年初，韓國政府曾就日本氣象廳將獨島劃入海嘯預警地區一事表達嚴正抗議，要求日方採取更正措施。

同年4月，韓國外交部又就日本政府在其《外交藍皮書》中提出「獨島為日本領土」的不當主張表示強烈抗議，並敦促日方撤回。

本月14日，韓國外交部以發言人名義發表聲明，就日本政府擴建對獨島提出不當主張的「領土主權展覽館」表示強烈抗議。外交部還召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬，提出嚴正抗議。

聲明表示，自2018年該展館啟用以來，韓方多次敦促日方立即關閉，但日本政府無視韓方立場，仍推進擴建並追加開放，韓方對此深表遺憾。日方反覆提出毫無根據的領土主張，無助於構建面向未來的韓日關係，韓方敦促日方應予清醒認識這一點。

