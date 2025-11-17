日本外務省官員抵北京　日媒：料重申一中立場但不會撤回涉台言論

日本首相高市早苗早前發表有關「台灣有事」的言論，引發中方強烈反彈。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰11月17日（周一）出訪中國，預計將圍繞高市早苗的涉台言論與中方召開協商。金井正彰已飛抵北京，從網上的影片可見，儘管面對大量記者的提問，金井正彰全程保持沈默，在工作人員的護送下乘車離開機場。日本媒體預料金井正彰將強調日方對一個中國的立場不變，惟不會撤回高市早苗的言論。



日本媒體就外務省官員金井正彰出訪北京的報道：

共同網引述日本政府消息人士報道，為了就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的言論與中方進行協商，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已前往北京。

雙方協商預計將於18日（周二）進行。日方打算再次說明高市早苗的言論並未改變日本政府的一貫立場，希望讓事態得以平息。不過考慮到中方近日強烈的反彈，採取了鄭重提醒中國公民近期避免前往日本等回應，事態能否降溫屬未知數。

2025年11月17日，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰出訪中國，預計將圍繞高市早苗早前的涉台言論與中方召開協商。圖為金井正彰抵達北京機場。（網絡圖片）

據報道，金井正彰將在協商時強調，高市早苗在國會答辯時作出的言論並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的官方立場，並嘗試說服中方，避免因該言論對日中關係造成影響。不過預計日方不會撤回上述言論。