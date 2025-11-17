前美國駐華大使：冀習特會使中美認清G2格局　跳出狹窄國安視野

由中美交流基金會（CUSEF）主辦的「香港中美論壇2025」11月17日在香港仔富麗敦海洋公園酒店舉行，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）出席論壇時發表演說，稱隨着中美日益過度關注「國家安全」因素，雙方皆把中美關係視為「零和遊戲」，而這一問題並不單單是由美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）的對華強硬態度所造成。他冀望特朗普與中國國家主席習近平10月在韓國釜山的會晤，能促使中美認清雙方平等的地位，繼而跳出狹窄的「國定安全」視野。



博卡斯於美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府任內擔任駐華大使，促成中美解除諸多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。參與同一論壇的還有香港大學當代中國與世界研究中心主任李成、前摩根士丹利首席經濟學家羅奇（Stephen Roach），以及南京大學國際關係學院院長朱鋒。

羅奇：中美「國安視野」過度擴張

對於中美的「國家安全」視野何時、為何會過度擴張，一眾嘉賓都有不同的看法。博卡斯認為事情始於2014年，當時中國因中美間諜問題而推動一系列國家安全措施，以保護國內經濟安全。然而相關國安措施後來卻演變成廣泛的「保護本國經濟」舉措；美國現在也一定程度推動類似措施，包含在晶片問題上，以國安為由對華實施多項出口限制。

李成則指出，「國安視野」過度擴張無法單憑單一原因解釋，政客的無知及傲慢可能是成因之一，而美國整體對華的恐懼也可能是主因。中國持續崛起下，美國作為現存的唯一超級大國，很自然就會產生恐懼感，繼而把中美關係置於國家安全視野之下，並將對方妖魔化成敵人。李成強調，他認為這一現象是人為形成，當大環境改變下，雙方或能夠打破這種狹窄的視野。

2025年11月17日，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）、香港大學當代中國與世界研究中心主任李成及前摩根士丹利首席經濟學家羅奇（Stephen Roach），以及南京大學國際關係學院院長朱鋒出席「香港中美論壇2025」時發表演講。（香港中美論壇提供）

羅奇其後發言稱，他認為「政治方便」才是形成狹窄「國安視野」的成因。他表示，特朗普上台後非常關注貿易逆差的問題，但這一貿易情況的成因非常複雜，其中涉及到美國龐大的預算赤字以及太少國民儲蓄。特朗普上台後，自知這些問題難以解決，因此便以「國家安全」為由，透過高昂的關稅把矛頭指向中國等貿易夥伴。與此同時，中國在面對美國的壓力下，也以國安理由將其自身內部的經濟問題歸咎於美國身上。

羅奇表示：「我的意思是，（中美）在國防問題上擔心國安是合理的舉動，但將其於經濟安全的概念劃上等號，就太過份了。」

李成：中美「國安問題」非對等

不過李成就指出，羅奇將中國「國安視野」與美國「國安視野」視為對等，且主要由「政治方便」引起的說法並不完全準確，應該要考慮到美國是一個面臨愈來愈多經濟、社會問題，而中國則扮演着一個短期內皆能維持穩定的崛起中大國。

朱鋒則肯定地說，美國「國安視野」背後是美國意欲圍堵中國之舉。美國現屆或上屆政府經常強調他們的對華政策，是為了「去風險」（De-risking）而非「脫鈎」（De-coupling），但美方官員至今都未有將兩者作出清晰的分別。

對此，博卡斯補充指羅奇提到的「政治方便」因素在美國的影響的確頗大，現時與「中國問題」已成為美國政壇的「毒藥」，即使是溫和的友華言論，美國議員也因擔心在選舉失利而不敢發表相關言論。

另一方面，美國的「國安視野」很大程度也是由懼怕中國崛起所導致，而美國也因為這樣而試圖限制中國的發展。博卡斯希望「習特會」能夠釋出「中美已然是平等」的訊息，雙方都無法「欺壓」對方，無理地迫使對方無條件讓步、限制某一方的發展，只能以相互尊重之禮相處。

2025年11月17日，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）等人在香港仔出席「香港中美論壇2025」時發表演講。（香港中美論壇提供）

博卡斯表示：「如果中美雙方都承認（對方是平等的），那他們或可開始合作處理其他重要的議題，開始了解不是所有事都與『安全』有關。」

特朗普卸任無助中美修好

談及美國最近的對華政策時，羅奇強調不應將特朗普或MAGA派的立場，視為美國本質上的對華立場。他分析指 ，美國的「國安視野」過度擴張是特朗普上台以後才發生，而特朗普的支持度現時已因愛潑斯斯案等問題而大受負面影響，很有可能會在2026年的中期選舉中敗選成為「跛腳鴨」。

羅奇認為美國的政治制度長遠而言，都是偏向改變現狀，因此中美交惡很可能會隨特朗普權力受限，甚至是在他2029下台後而有所改善。

2025年11月17日，摩根士丹利首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）等人在香港仔出席「香港中美論壇2025」時發表演講。（香港中美論壇提供）

不過，李成再度對羅奇的立場表示不同意，強調特朗普能兩度入主白官，已證明他是美國問題的癥狀而非原因。再者，特朗普的影響力甚至已遍布整個共和黨，他會否破例競逐再三連任還是未知之數。

博卡斯也認為，中美關係之間的問題一向都存在，特朗普只是加速矛盾的爆發。數位化、人工智能（AI）問題，高端科技的軍民兩用性質等因中美矛盾在可預見的未來中皆會持續影響中美兩國關係。博卡斯稱：「當特朗普離任後，（中美）問題將會繼續存在。」