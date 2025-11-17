貝森特：中美可望感恩節前達成稀土協議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月16日表示，美中兩國有望在感恩節前達成稀土協議。貝森特的這番言論是建基於兩國上月宣布的一項框架協議，根據該協議，華府同意不對中國進口商品徵收100%的關稅，而中國則同意暫緩對關鍵稀土礦物和磁鐵實施出口許可制度一年。



貝森特16日接受霍士新聞（Fox News）節目採訪時，發表上述言論，而感恩節日期為11月27日。他表示，相信在美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平於韓國會晤之後，中國將在稀土問題上履行其承諾。他又警告說，如果北京方面違諾，美國有很多手段可以報復。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

貝森特表示，根據雙方共識，稀土將恢復4月4日前的自由流通。中國商務部、海關總署於4月4日發布公告，對7種中重稀土相關物項實施出口管制，以維護國家安全利益和履行國際義務。

另外，貝森特也反駁斥《華爾街日報》近期的報道。該報道稱，中國計劃限制與軍方有關的美國公司取得稀土資源。