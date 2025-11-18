安理會通過美國決議案　授權建立國際穩定部隊　哈馬斯拒接受

聯合國安全理事會投票通過由美國起草的決議，支援美國總統特朗普（Donald Trump）結束加沙地帶戰爭的計劃，並授權組建一支駐紮在巴勒斯坦飛地的國際穩定部隊。



路透社報導，根據聯合國安理會當地時間星期一（11月17日）下午（香港時間星期二早上）通過的決議文本，聯合國成員國可參與設想中的加沙地帶「和平委員會」。 這個委員會將作為過渡機構，負責監督加沙地帶的重建和經濟復甦。

決議還授權組建國際穩定部隊，以確保加沙地帶的非軍事化進程，包括解除武器裝備和摧毀軍事基礎設施。

決議文本指出，一旦巴勒斯坦民族權力機構實施改革計劃且加沙地帶重建取得進展，「通向巴勒斯坦實現自決和建國的可信途徑可能最終會到位」。

「美國將建立以色列和巴勒斯坦之間的對話，以期就和平繁榮共存的政治前景達成一致。」

特朗普的20點計劃作為決議附件被包含在內。

這項聯合國決議旨在使加沙地帶過渡性治理機構合法，並消除考慮向加沙地帶派遣軍隊的國家的顧慮。

在安理會擁有否決權的俄羅斯此前表示可能會動用否決權，但最終投了棄權票，使決議得以通過。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月16日重申，以色列仍然反對巴勒斯坦建國。 （Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期天（16日）說，以色列仍然反對巴勒斯坦建國，並承諾將「通過簡單或艱難的方式」使加沙地帶非軍事化。

巴勒斯坦民族權力機構發表聲明支持美國起草的決議。

哈馬斯發表聲明，重申不會解除武裝，並堅稱它對抗以色列的戰鬥是合法的抵抗，這可能會使哈馬斯與安理會決議授權的國際穩定部隊對立。

由哈馬斯領導的巴勒斯坦各派系組織表明反對這項決議，稱決議對巴勒斯坦領土強加外國監管邁出危險一步，並指擬議的決議維護以色列的利益。

以色列和哈馬斯10月10日就特朗普提出的加沙20點計劃第一階段停火協議達成一致，結束長達兩年的血腥戰爭和進行人質與囚犯交換。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

