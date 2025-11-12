聯合國：疫苗針筒與配方奶等物資　被以色列拒進入加沙

聯合國兒童基金會（UNICEF）周二（11月11日）稱，以色列拒絕讓包括用於為兒童注射疫苗的針筒和嬰兒配方奶等必需物資進入加沙地帶，妨礙了人道救援組織的工作。



UNICEF說，它正在為當地兒童進行大規模的疫苗注射工作，但在脆弱的停火協議下，它要運送多達160萬支針筒和儲存疫苗的太陽能冰櫃到加沙，面對巨大挑戰。這些針筒自8月以來就在等待海關的放行。

2025年11月9日，聯合國兒童基金會（UNICEF）為加沙兒童展開新的疫苗接種運動。（Getty Images）

UNICEF發言人皮雷斯（Ricardo Pires）說，這些針筒和冰櫃都被以色列界定為可能有其他軍事或民事用途，因此難以讓它們獲得通關，但這些物資須緊急運入加沙。

UNICEF在上星期天（9日）啟動第一輪疫苗追加注射計劃，目標是鎖定4萬名3歲以下的孩童，他們在長達兩年的戰爭中，錯過了注射天花、麻疹和肺炎的疫苗。在第一天的活動中，共有2400名兒童獲得注射多種疫苗。

皮雷斯指出，第一輪注射活動已展開，但他們還有兩輪要進行，需要更多供應物資。

UNICEF也說，目前有更多救援物資被運入加沙，但仍有一些關鍵物品繼續被阻止入境，包括93萬8000份即食嬰兒配方奶以及配水卡車的零部件等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

