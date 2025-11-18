李強晤俄羅斯總理　強調願與俄方加強投資、能源、農業合作

中國國務院總理李強繼續訪問俄羅斯日程，11月17日在莫斯科出席上合組織成員國總理理事會會議期間，他與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會面，並強調中方願與俄方一同遵循兩國元首的戰略引領，加強溝通對接和互利合作，為兩國人民創造更多福祉。



李強周一表示，中方願同俄方加強投資、能源、農業等領域合作，歡迎俄羅斯更多優質農食產品進入中國市場，中方希望俄方為中國企業在俄投資經營提供更多便利。他指，雙方要持續擴大人文交流，加強文化、教育、電影等領域合作，為中俄關係注入更多人文溫度。

李強還強調，要深入推進務實合作，壯大上合組織成員國發展動能，團結廣大全球南方國家，推動實現平等有序的世界多極化，和普惠包容的經濟全球化。

2025年11月17日，俄羅斯莫斯科，圖為國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京舉行會談。（新華社）

米舒斯京則指，當前俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水平。俄方願同中方進一步密切各層級對話交往，深化經貿、能源、農業、人文等領域合作，打造新的合作增長點，持續增進睦鄰友好。俄方願為中國企業來俄投資營造良好營商環境。俄方感謝中方擔任上合組織輪值主席國期間的出色工作特別是成功舉辦天津峰會，俄方願同中方加強溝通協調，加強上合組織機制建設，為促進地區和世界和平發展繁榮作出更大貢獻。