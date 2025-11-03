米舒斯京周一訪華兩天　明將與習近平會面　聚焦能源、農業及貿易

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）11月3日展開為期兩天的訪華行程。這次是他應國務院總理李強的邀請訪華，今天會在杭州與出席中俄總理第三十次定期會晤，與李強舉行會談，周二會轉到北京，與國家主席習近平會面。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上周五表示，莫斯科希望米舒斯京在訪華期間將受到習近平的接見，稱這符合兩國關係的慣例。他表明，俄方期待並高度重視是次訪問。

據俄媒報道，米舒斯京將在杭州舉行俄中總理第30次定期的會晤上，聚焦討論貿易和經濟關係、交通和產業合作、加強能源夥伴關係，並擴大和中國在先進科技和農業領域的合作。俄方亦將提出增加中方石油採購量的問題，其中包括商業採購。

中俄貿易近幾個月來持續下滑，有分折指這源於俄羅斯外部的經濟壓力和中國產品在俄羅斯的市場飽和。

根據中國海關的數據，中國9月對俄羅斯人民幣出口金額創下7個月來的最大降幅，較去年同期大幅下降了21%。但中國自俄羅斯的進口則轉為增長，增加了3.8%，而前一個月則是下降17.8%。