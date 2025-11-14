中方將採購50萬噸泰國大米　李強會見泰王：願擴大雙邊貿易和投資

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）11月14日陪同泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）訪華期間，在其Facebook賬號用泰語宣布，中方將向泰國採購50萬噸大米。中國國務院總理李強亦於同日在北京會見來華進行國事訪問的泰王，表示中方願同泰方繼續擴大雙邊貿易和雙向投資規模。



李強表示，中泰是好親戚、好朋友、好夥伴，他稱「中泰一家親」，中方願同泰方保持高層交往，鞏固睦鄰友好，堅定相互支持，深化互利合作，推動中泰命運共同體建設取得更多成果，更好造福兩國人民。

2025年11月14日，中國北京，圖為習近平舉行儀式歡迎泰王訪華。（Reuters）

李強指中泰經濟互補性強，中方願同泰方繼續擴大雙邊貿易和雙向投資規模，拓展綠色經濟、人工智能、航空航天等新興領域合作，中泰地緣相近、人文相親，雙方要深化文化、旅遊等領域交流合作，打牢兩國人民的友好根基。

2025年11月14日，中國北京，圖為習近平舉行儀式歡迎泰王訪華。（Reuters）

哇集拉隆功表示泰中傳統友誼深厚，各領域合作成果豐富，前景廣闊。泰方高度讚賞中國經濟社會發展近年來取得的巨大成就，願同中方加強友好交往，深化務實合作，在共同發展的道路上攜手前行。