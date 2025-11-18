特朗普︰將批准向沙特阿拉伯出售F-35戰機

美國總統特朗普（Donald Trump）11月18日將於白宮與訪美的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）會晤。在會晤前夕，他表示美國將向沙特阿拉伯出售F-35戰機。有分析指，這筆軍售將標誌着一項重大的政策轉變，可能改變中東的軍事平衡。



路透社報道，沙特阿拉伯期望採購最多48架F-35戰機，涉款數十億美元。沙特阿拉伯是美國武器的最大客戶，過去多年來一直在尋求購買這款戰機，以期實現空軍現代化並應對區域威脅，尤其是來自伊朗的威脅。

報道指，華盛頓在權衡對中東的武器銷售時，會確保以色列保持「軍事優勢」，確保以色列能夠獲得比一眾阿拉伯國家更先進的美國武器。

沙特阿拉伯國旗：The Saudi Arabia national flag is seen above the Saudi Arabia Consulate on October 5, 2018 in Istanbul, Turkey. (Getty Images)

另外，紐約時報早前報道，美國此前一直對出售F-35戰機 予沙特態度遲疑，原因是國防部曾提交評估報告，擔憂如果向沙特出售F-35戰機，可能會令與沙特關係密切的中國有機會獲得戰機技術。