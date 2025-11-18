日本10月熊襲88人釀7死創單月紀錄 岐阜縣用無人機播狗吠聲驅熊
撰文：莊勁菲

日本環境省11月17日公布數據，今年4至10月期間，全國共196人遭到熊類襲擊，12人死亡；遇襲人數接近2023財年創下的最高紀錄219人。其中，10月共有88人遇襲，造成7死，死傷人數均創下有記錄以來的單月最高數字。
數據顯示，依日本各縣劃分，秋田縣遇襲人數最多，達56人，其中3人死亡；岩手縣34人遇襲，其中5人死亡；福島縣和長野縣則分別有20人和15人遇襲，其中1死者來自長野。
在10月，秋田縣就有37人遇襲，其中2人死亡。
環境省表示，由於熊的主要食物來源、山毛櫸堅果欠收，導致城市地區有更多熊出沒，令10月熊傷人事件激增。
岐阜縣嘗試用無人機播音驅熊
上周五，岐阜縣飛驒市古川町一處果園，縣政府委託的京都府福知山市企業「Aero Japan」負責人升空兩架小型無人機，飛到山上播放獵犬叫聲和煙花聲，旨在將熊驅離人類生活區域。
共同社引述果園負責人表示：「待水果收穫結束後，熊可能會進一步靠近民宅。最好趁現在驅離。」
該縣計劃，在發生過熊襲人事件的高山市和中津川市也使用無人機驅熊。截至11月13日，岐阜縣今年已有927宗熊出沒，遠高於去年全年的674宗。
