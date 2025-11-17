日本熊患頻傳 秋田縣婆婆疑遭襲擊身亡 福島8旬翁受傷
撰文：陳楚遙
日本各地近日持續發生熊隻闖入人類居住區及攻擊事件，造成人員傷亡。11月16日單日再傳出多宗案例，引發當地居民恐慌與當局高度關注，秋田縣一名老年女性疑遭襲擊身亡。
秋田縣於16日下午3時30分許，在鹿角市一處稻田中發現一名老年女性倒臥在地，經確認已死亡。死者頭部與臉部有多處疑似動物抓痕的傷口，警方根據傷勢研判，該名婦女極有可能遭到熊隻攻擊，目前正持續調查其確切身份與死因。
同日上午11時20分左右，秋田縣能代市的「Aeon能代店」商場也遭一隻熊闖入。這頭熊在店內停留長達約兩個半小時，最終由縣政府工作人員使用麻醉吹箭將其捕獲，並在事後展開「消滅」（安樂死或撲殺）處理。
另一方面，福島縣也傳出熊出沒事件。喜多方市在16日上午8時過後，發現一隻熊落入箱型陷阱中，隨後透過緊急槍械狩獵將其消滅。據報這隻熊與近期在周邊地區被目擊的熊為同一隻。
此外，在福島縣磐梯町，同日上午8時多，一名80多歲的男子在拆除電圍欄時，不幸遭到熊襲擊，導致頭部與腿部受傷。
