日本野熊闖入秋田縣Aeon分店　被縣政府職員吹麻醉箭制服｜有片

日本近日多地發生熊出沒襲擊人事件，導致人心惶惶。11月16日（周日）上午，秋田縣能代市一間Aeon分店內出現一頭野熊，一名市政府職員靠吹麻醉箭將其制服，其後在店內將熊電擊擊斃。據警方稱，店內所有顧客和員工均已疏散，無人受傷。



據《日本放送協會》（NHK）報道，16日上午11時20分左右，秋田縣能代市柳町一間Aeon的員工報警稱，一頭野熊闖入店內，並將他們困住。

秋田縣能代市Aeon出現野熊的報道：

闖入的野熊據報體長約83厘米，當時位於建築物的一樓。

據能代市方面稱，縣政府職員於下午1時30分左右使用麻醉吹箭將野熊制服，隨後於下午2時左右將其擊斃並帶出店外。

據警方稱，店內所有顧客和員工均已疏散，無人受傷。

事件發生在距離JR能代站西北方約1公里處的一處住宅區商業設施內。警方暫時封鎖了該設施的出入口，並限制了周邊道路的交通。