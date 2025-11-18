日本熊害｜埼玉縣獵人開「熊肉料理餐廳」　食客蜂擁而至讚好

日本各地今年頻發熊出沒事件，更造成創紀錄的死傷情況，引發當地社會廣泛關注。位於埼玉縣秩父市的一家鄉土料理餐廳因提供熊肉料理而走紅，這家由獵人經營的餐廳不僅展示熊標本，還推出以黑熊、山豬、鹿肉為主的石器燒烤料理，吸引大批民眾慕名前來，更令食客讚不絕口。店主表示，希望透過「食用熊肉」方式協助調節熊隻數量。



朝日電視台11月17日報道，這家名為「きのこの里 鈴加園」的餐廳環境清幽，眼下正值秋季紅楓開滿山谷。店內顧客可一邊欣賞美景，一邊品嘗熊肉。店內的招牌料理「石器燒」一次端上熊肉、山豬、鹿等多種肉類，搭配川魚鹽燒與新鮮蔬菜，份量十足，每人5500日圓（約276港元）。

餐廳負責人鈴木先生是一名現役獵人，他展示了一塊成年公熊的前腿肉，並稱這頭熊是2天前在餐廳附近的陷阱中捕獲的。除了熊肉，餐廳亦提供野豬肉、鹿肉等野味料理。

不少食客慕名而來，從日本各地專程到來享用熊肉料理。他們表示，看到跟熊有關的新聞後，才更想試試。來自東京的30多歲男顧客表示：「熊肉一點異味都沒有，很容易入口。肉質鮮美，味道濃鬱，非常新鮮。既然不得不奪走熊的生命，與其浪費，不如品嘗熊肉並心存感激。」另一位來自中國的女食客更說，她已是第三次光顧本店。

秩父市去年發生了37宗熊出沒事件，今年至少有57宗。鈴木表示：「獵人數量逐年減少，野生動物卻在增加。山上無人維護，這也是熊下山到村莊的原因之一。如果我們不消耗一定數量的熊和野豬，很難恢復到合適的數量。」

日本熊害日益嚴重之際，前首相石破茂2025年11月14日試吃熊肉並呼籲振興食野味飲食文化。（網上圖片）

為了應對熊害，日本前首相石破茂上周也曾試吃熊肉，並呼籲振興食野味飲食文化。他提倡吃熊肉來幫助控制熊的數量。但報道指出，現實情況是熊肉料門檻高，被獵殺的熊往往都被丟棄。