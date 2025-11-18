外交部提醒中國公民暫停赴日　分析員：已取消49萬張赴日機票

據一位資深航空分析員表示，自11月15日（上周六）以來，中國的航空公司已記錄到約49.1萬張飛往日本的機票被取消，約佔其飛往日本總預訂量的32%。外交部14日（上周五）鄭重提醒中國公民近期暫停赴日。



《南華早報》引述獨立分析員李瀚明表示，涵蓋所有中國航空公司的研究數據顯示，受影響航班的比例在16日（周日）飆升至82.14%，17日（周一）也達到75.6%。

2025年7月30日，旅客在上海機場的出發資訊牌前排隊等候。（Getty）

他表示：「16日（周日）的機票取消數字是新預訂機票數字的27倍，這代表對安全的憂慮是影響出行的主要因素。」他還補充說，自2020年初以來，他從未見過如此大規模的機票取消數字，當時正值春節假期臨近尾聲，新冠肺炎感染病例激增。

11月14日，外交部向中國公民發出鄭重提醒後，中國主要航空公司開始為往返日本的航班提供免費退改簽。

11月7日，日本首相高市早苗暗示，假如台海發生軍事衝突，東京可能會軍事介入，此番言論導致中日緊張局勢升級。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

李瀚明表示，上海至東京和上海至大阪地區的航班受取消影響最大。他估計，退票造成的總損失高達數十億元人民幣，其中70%為來回機票。