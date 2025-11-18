高市早苗「台灣有事」論　最沒資格談的就是日本

上任尚未滿月，日本首相高市早苗已兩度拿台灣問題做文章。



先是APEC會議期間，她執意與中國台灣地區人員會面並高調炒作，對「台獨」分裂勢力發出錯誤信號；之後，就是在國會答問時發表露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題、阻撓中國統一大業。

忘戰必危，好戰必亡。 高市早苗的言行，值得外界高度警惕；她的挑釁，是在將日本拖入衝突泥潭，讓日本淪為地區和平的破壞者，最終玩火自焚。

2025年10月4日，在日本東京的自民黨總部，高市早苗（右一）在自民黨總裁選舉中勝出。（Getty Images）

一

其實，在台灣問題上，日本是最沒資格談「有事」的一方。 因為日本對中國人民負有歷史罪責。

甲午戰爭後，日本強行侵佔台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。日據時期，台灣人民災難深重，數十萬同胞被殺害，民眾淪為「亡國奴」，毫無政治權利、信仰自由和文化自由，寶島的礦產資源、民生物資遭瘋狂掠奪。

在被日本強行侵佔的50年間，台灣同胞開展了轟轟烈烈的抗日武裝鬥爭，其抗爭之英勇、犧牲之慘烈，可歌可泣。武裝鬥爭失敗後，台灣同胞又開展了持續的政治鬥爭和文化啟蒙運動。

50年間，因抗日犧牲者，逾65萬人之巨。

為徹底佔領台灣，日本不僅殘忍實施武力鎮壓、血腥屠殺，更大肆進行經濟掠奪、精神奴化，推行全方位殖民統治。台灣全島370.7萬甲（一甲約0.97公頃）土地，被日本台灣總督府強行霸佔的就有264.3萬甲，被日本財閥和日本移民強行低價收買的多達18.1萬甲，兩者合計，占台灣土地總面積的約七成。

日本殖民者在台灣修建水利工程，將台灣出產的稻米一半以上運往日本，台灣民眾卻只能以地瓜果腹；日本殖民者在阿裡山修建鐵路，將台灣珍貴的檜木、樟樹運回日本建神社，山上被砍得只剩光禿禿的山樑; 日本殖民者在國內開墾礦山，為的是把資源運到日本發展工業......

日據時期出生的台灣人，從小接受的就是日本皇民化教育。日本殖民當局鼓吹、灌輸給他們的，都是「世界上最偉大的是日本人」「台灣人是三等人」「要為天皇犧牲生命」等觀念。 其重要目的，就是為在台灣民眾中徵募兵卒、軍夫，將其送上戰場，為日本「南進」侵略政策充當炮灰。

在台灣，日本侵略者犯下的罪行罄竹難書。這是台灣歷史最黑暗的一頁。

日本在台灣殖民統治期間推行「皇民化運動」，強迫台灣同胞學日語、穿和服，但這一家人暗中穿著中國傳統服飾合影。（新華社）

二

殖民血債未清，日本又想搞事。

介入台海問題，日本既沒有任何正當性，更不自量力。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是國際社會普遍共識和基本準則。高市早苗妄稱台海局勢「威脅日本存亡」，但台灣問題屬於中國內政，與日本的「存亡危機」毫無關聯。

高市早苗的言論，充分暴露了日本右翼勢力妄圖借台海問題突破軍事束縛的危險野心。早在上任前，高市早苗就曾多次炒作相關問題，甚至宣稱一旦「台灣有事」，日本必定捲入。她還曾多次竄訪台灣，與島內「台獨」勢力勾肩搭背，為後者打「日本牌」牽線搭橋。

這種一而再、再而三的挑釁行為，既踐踏國際正義、挑釁戰後國際秩序，也嚴重破壞中日關係。

台灣前領導人馬英九對高市早苗相關言論表示反對。他說，高市早苗介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義復辟的聯想。今年是抗戰勝利、台灣光復80周年。中華民族因日本侵略造成的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論「極為不智」，令台灣陷入險境，絕不是兩岸民眾所樂見。

「台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。 歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。」中國國民黨前主席洪秀柱發文指出，台海問題是中國內政問題，高市早苗的言論完全暴露其政治算計，拿台灣當籌碼，討好美國、擴張日本軍事角色。這種言論不僅是挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質。

中國國民黨前主席洪秀柱發文指出，台海問題是中國內政問題。（台灣聯合新聞網）

三

台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。 以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。

80年前，中國打敗日本侵略者，光復台灣，終結了日本對台灣的侵佔掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。

就在近期，中國第三艘航空母艦福建艦正式入列，新一代兩棲攻擊艦四川艦開展海試。不久前的九三閱兵，人民軍隊的鋼鐵洪流和尖端武器，更讓世界見證了中國的經濟實力、科技實力、綜合國力和捍衛和平的強大能力。

在日本國內，高市此番狂言已引發軒然大波。前首相鳩山由紀夫表示，高市早苗此舉意在製造緊張氛圍，為軍備擴張鋪路，「台灣問題純屬中國內政，日本無權插手。」另一位前首相野田佳彥則批評高市「言論越界，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面，相當輕率」「深感震驚」「感覺到她獨自貿然行動的危險性」。

重壓之下，16日，自民黨代理政調會長田村憲久在富士電視台節目中表示：「首相也在反省沒有充分說明背景之處，今後應該不會有此類發言。」

如果日方不反省、不立即糾正錯誤，那就必須承擔由此引發的一切後果。可以坦率地說，現在的日本，想借台灣問題生事，就是給自己找事！

本文轉載自微信公眾號俠客島

