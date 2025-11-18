日本在歷史領土等問題又招惹韓國　韓國警告：絕對無法容忍

韓國國會議長禹元植11月16日對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行表示擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。



禹元植在社交媒體上發文說，日方近期加速推進修憲將把日本轉變成「能夠發動戰爭的國家」，這令人擔憂。 這是動搖東亞和平秩序根基的行為，無論韓國還是其他周邊國家都絕對無法容忍。 絕不能忘記，如果沒有真誠解決歷史問題的努力，一切合作都只會是「空中樓閣」。

禹元植還說，繼日本首相高市早苗近期公開發言宣稱獨島（日本稱「竹島」）在歷史上、國際法上都是日本領土之後，日本政府日前又追加開放了主張獨島等主權的「領土主權展覽館」擴建空間，「這企圖向學生等下一代人植入錯誤認知，我對此表示強烈遺憾，並敦促日方立即將其關閉」。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

獨島位於朝鮮半島東部海域，面積約0.18平方公里。 韓國、朝鮮、日本都宣稱對該島擁有主權。 目前，韓國實際控制這一島嶼。