日媒：高市早苗作為首相是日本的「存亡危機」

日本《社會新報》日前發表的一篇社論這樣寫道：「高市早苗作為首相的存在本身才是日本的存亡危機。 」



日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時稱，「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。 日本媒體、學者及有識之士紛紛對高市早苗的這一言論提出嚴厲批評。

新華社報導，日本名古屋外國語大學名譽教授、日中關係學會副會長川村范行撰文指出，高市早苗的涉台言論突破了歷代日本政府的立場，她的發言干涉了中國內政，踐踏了一個中國原則。

日本山口大學名譽教授纐纈厚認為，高市早苗的涉台言論從根本上否定了日本遵循憲法、作為和平國家的發展道路，理應受到嚴厲批評。

《社會新報》的社論指出，高市早苗的政策意圖逐漸明朗，她漠視民生，對美國亦步亦趨，還試圖全力強化軍事擴張。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。（Getty）

社論說，在高市早苗的施政演說中，充斥着提前完成防衛費增額目標、設立「國家情報局」、放寬武器出口規則等鷹派政策，這只能被視為蓄意推升緊張局勢。

高市早苗當選首相以來，執政基礎並不穩固，日本自民黨和日本維新會組成的執政聯盟在日本國會眾參兩院的議席數均不及半數。《社會新報》稱，高市早苗本應選擇「隱藏鋒芒」，傾聽在野黨的意見，但是很明顯，她選擇通過彰顯她的右翼立場來鞏固基本盤。

綬纈厚說，高市早苗明顯存在一種政治盤算，即通過持續強調「中國威脅論」和「警惕中國論」來鞏固自己的支持基礎。 她在台灣問題上公然發表構成干涉中國內政的言論，這是令人難以容忍的惡劣行徑。

日本《朝日新聞》前記者上丸洋一說，高市早苗政府試圖通過聲稱與以往立場並無不同來淡化這一問題，但高市早苗的涉台發言非常輕率，發表這一言論本身就是錯誤的，應該儘快撤回。

紕纈厚強調，日本應該根據中日邦交正常化時確認的一個中國原則，致力於構建對華和平關係。 「對於日本的安全保障、外交以及經濟而言，與中國建立互惠關係才應是最優先事項。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

