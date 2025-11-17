外交部回應高市早苗言論：中日四個政治文件沒有任何模糊曲解空間

外交部發言人毛寧11月17日表示，對於日本首相高市早苗早前涉台的錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。毛寧強調，中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。



毛寧在例行記者會上表示，中日探討復交時，中方明確提出「復交三原則」，即中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府；台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分；所謂「日蔣條約」非法無效，應予廢除。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

1972年，《中日聯合聲明》簽訂，兩國正式建立外交關係。聯合聲明共有三處涉及台灣問題，一是在前言部分寫明，「日本方面重申站在充分理解中華人民共和國政府提出的復交三原則的立場上，謀求實現中日邦交正常化這一見解」；二是在聲明第二條寫明，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」；三是在聲明第三條寫明，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

1978年，中日簽訂《和平友好條約》，明確指出「《中日聯合聲明》是兩國間和平友好關係的基礎，聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守」，從法律上確認了聯合聲明的各項原則和內容，為中日關係確立了法律規範。

1998年，雙方發表《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》，日方承諾「繼續遵守日本在中日聯合聲明中表明的關於台灣問題的立場，重申中國只有一個。日本將繼續只同台灣維持民間和地區性往來」，由此排除了日本對台發展官方關係的法律空間。

2008年，《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》第五條明確規定，日方「繼續堅持在《中日聯合聲明》中就台灣問題表明的立場」。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

上述是中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。中方敦促日方本着對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。