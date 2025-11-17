中日關係｜何謂存亡危機事態？出自安倍時代法案　歷任首相避表態

日本首相高市早苗11月初在國會指「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可行使集體自衛權，引發中方怒火，掀起外交風暴。「存亡危機事態」一詞究竟意指什麼？該詞出自日本已故前首相安倍晉三在任時推動的2015年《安全保障法制》法案，但過往首相都避免對「存亡危機事態」這一概念作出明確表態。



2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

什麼是「存亡危機事態」？

「存亡危機事態」一詞是日本前首相安倍晉三推動的2015年《安全保障法制》內新提出的概念，意指的是與日本關係密切的國家遭受攻擊，導致日本生存受到威脅，其國民生活受到根本改變的情境。此前日本只有在遭受攻擊時才能動用武力，修法後允許在「與日本關係密切國家遭受武裝攻擊」的情況下動用武力。

在《安全保障法制》推出的前一年，日本安倍政府內閣2014年7月已決定修改憲法解釋，以解禁集體自衛權，即自身未受到攻擊，日本也可為阻止針對他國的攻擊而動武。日本政府以往的憲法解釋認為日本對集體自衛權「擁有但不能行使」。

安倍晉三2020年5月在東京舉行記者會（Getty）

歷任首相避表態

綜合日媒「RKB每日放送」、高知新聞等指，出於外交考慮，過往首相都避免就日本「存亡危機事態」這一概念作出明確表態，更是避免就「台灣有事」與存亡危機事態的關係表態，高市早苗是首位明確表示「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的首相。

安倍晉三曾發表「台灣有事就是日本有事」的言論，不過當時不在任內，為他卸任首相之後。

2025年10月10日，時任日本首相石破茂在東京發表關於二戰的「首相感言」（Pool via REUTERS）

日本前首相石破茂13日在電台節目上表示，高市早苗的言論幾乎等同於「台灣有事就是日本有事」，他談到「歷屆政府一向避免在台灣問題上，以『若發生某情況就如何』的方式作出明確斷定。」

另一前首相鳩山由紀夫則憂心會煽動助長危機，認為日本不應介入台灣問題。

高市早苗一方則辯稱其言論遵循日本政府的一貫見解，無意撤回。

中方《人民日報》17日發表評論文章指，「台灣有事就是日本有事」是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起。