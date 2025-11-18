日本秋田縣公務員吹麻醉箭制服熊被指是現代忍者　政府澄清需持牌

11月16日（周日）上午，日本秋田縣能代市一間Aeon分店內出現一頭野熊，一名市政府職員靠吹麻醉箭將其制服，再將其電暈並成功驅除。對於有公務員使用吹箭應對熊災，有網民好奇問難道該名公務員是現代忍者。秋田縣政府受訪時表示，吹麻醉箭獵熊屬「危險搜獵」，需要獲得環境省頒發的許可證，暗示該名公務員其實是捕熊專家。



據日本媒體Encount報道，16日上午11時20分左右，一名員工撥打110報警，指一頭熊闖入位於能代市柳町的永旺能代店。這頭熊從北門進入，待在一樓的家具區。員工搬動貨架和其他物品，試圖將其困在店內。

日本「熊災」始末：

大約兩個半小時後，縣政府官員趕到現場，用吹箭麻醉了這頭熊，然後將其電死。這頭熊是雄性，體長約80厘米，體重約11.5公斤，據信是一隻幼熊。

針對縣政府官員使用吹箭麻醉熊的報道，網上出現了各種評論，例如：「哪個縣政府官員會用吹箭麻醉熊？ 吹箭是哪個年代的東西？吹箭真的有用嗎？如果能用麻醉劑讓它昏睡，就沒必要殺它。」

秋田縣生活環境部自然保護課的代表表示：「使用麻醉藥捕捉動物屬於危險狩獵，因此無論使用麻醉槍還是吹箭，都需要獲得環境省頒發的危險狩獵牌照。我們有九名持牌的縣級工作人員，但其中只有大約五人擁有實際狩獵經驗。」

關於吹箭的使用情況，該負責人表示：「吹箭的使用僅限於城區和室內，在這些地方使用麻醉槍，更不用說獵槍，都非常危險。雖然射程大約五米，但需要瞄準並擊中針頭真正能穿透的軟點，因此有效射程需要接近到兩到三米。」

當被問及針對這次捕殺行動的抗議電話時，負責人表示：「僅我們部門就接到幾通抗議電話。關於對被麻醉後昏睡的熊進行撲殺的問題，負責人表示：「縣政府根據管理計劃對野熊進行管理，對於在都市地區附近捕獲的熊，我們不會放生。」