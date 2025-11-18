中日外交風波　娛樂圈疑受影響　日本男團JO1廣州活動取消

中日兩國外交風波持續緊張，如今疑似蔓延至娛樂圈。日本男團JO1在廣州的一場活動，以受不可抗力的影響為由被取消。



QQ音樂星期一（11月17日）在微博公告，原定在廣州ICC環貿天地舉辦的JO1 Fan Party（廣州），受不可抗力的影響將會取消舉辦。

QQ音樂會員團隊在公告中續稱，由於上述活動取消，原定於11月19日的超級會員限定禮包活動也將取消。

日本歌手美依禮芽則在星期二（18日）於微博發文強調，永遠支持一個中國。

美依禮芽寫道：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國。」

日本首相高市早苗在國會答詢時闡述「台灣有事」論，中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆，引發過去一個多星期中日對立不斷加深。

中國外交部已告誡中國公民避免前往日本旅遊，教育部也建議謹慎規劃赴日留學安排。各大航空公司已宣佈，涉日航線客票可免費退改簽。中國媒體也報道，好些航空公司已取消部分赴日航線。

中國媒體也報道，日本影片《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》《工作細胞》等進口日本影片將暫緩在華上映。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

