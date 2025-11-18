中日關係緊張之際　駐日美軍撤走「堤豐」中程導彈發射系統

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論導致中日關係緊張之際，有日媒報道，作為日美軍事訓練一部份，於9月在駐日美軍岩國基地（山口縣岩國市）部署的中程導彈發射系統「堤豐」（Typhon missile launcher）已被撤走。日本防衛省中國四國防衛局11月17日通知岩國市堤豐已被撤走。



據共同網11月18日報道，岩國市政府透露，防衛省最初表示會在9月25日訓練期結束後一周左右撤走，但其後出現推遲。

2025年9月15日，美國周一（15日）首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。（Reuters）

岩國市基地政策課課長岡田雅敏表示：「與最初的說明不一致，可能有損信任關係。將要求中央政府妥善提供資訊。」

報道指，堤豐作為日美大規模實戰訓練「堅毅之龍」（Resolute Dragon）的一部份，9月在日本國內首次部署，中國及俄羅斯當時表示反對。

此外，反對強化基地功能的廣島、山口兩縣市民團體11月10日向中國四國防衛局提交申請書，要求立即撤走堤豐，理由是部署堤豐會讓兩縣成為優先攻擊目標。

2025年11月18日，據共同網報道，作為日美軍事訓練一部份，於9月在駐日美軍岩國基地（山口縣岩國市）部署的中程導彈發射裝置堤豐（Typhon missile launcher）已被撤走。圖為美軍的堤豐導彈發射系統。（網絡圖片）

堤豐是一款由洛歇馬丁（Lockheed Martin）研發的導彈發射車，名字來自希臘神話中象徵風暴的妖魔巨人堤豐，其可搭載戰斧巡航導彈（Tomahawk missile）及攔截導彈「SM-6」。