日本外交官在華碰壁 　高市早苗錯在對中日關係歷史巨變渾然不知

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰11月18日在北京會晤中國外交部亞洲司長劉勁松，向對方傳達日本對台立場不變，望平息中日爭端。日本內閣官房長官木原稔11月17日向日本媒體表示，中方的警示舉動「與兩國領導人設定的關係方向不符」。日本媒體的報道還提到高市早苗沒有撤回發言的打算，堅持認為立場沒有改變歷屆政府見解。

日本外務省亞洲大洋州局局長，這個層級的外交官只是司局級的低階官員。中日之間發生如此嚴峻的事態，日本派遣這個級別的外交官赴華，說明日本根本沒有明白中日之間到底發生了什麼，試圖用簡單的解釋來矇混過關。

不出所料日本外交官在北京受到冷遇，從透露出的畫面看，中國外交官全程不是揹着手就是手插褲兜，教訓日本的姿態相當明顯。

2025年11月18日，中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在北京見面。（Kyodo/via REUTERS）

前不久中國副外長孫衛東召見日本駐華大使交涉時，使用的措辭是「奉示召見」，意思是奉命行事，是體現中國最高層指示的行為，根本不是普通的例行召見。根據公開報道，中國外交措辭使用「奉示召見」的情況非常少。

1995年5月，中國時任副外長王英凡曾「奉命」就大使館被北約襲擊一事提出抗議。2021年3月，中國外交部歐洲司負責人曾「奉示」就英國駐華大使吳若蘭在社交媒體發表不當署名文章提出嚴正交涉。1995年那次使用的措辭是奉命，2021年那次使用的是奉示，而這次對日本使用的是「奉示召見」，意義非同一般，足以說明事態的嚴重性了。

高市早苗前不久在APEC峰會期間同中國國家主席習近平進行了會晤，這並不代表目前的一系列關係升級不符合兩國領導人設定的方向。當時習近平願意見高市早苗，是因為高市早苗放棄參拜靖國神社在對華關係上有較為積極的表態。現如今高市早苗在台灣問題上踩雷，不代表中日關係要沿着以往定下的基調繼續前進。換句話說，對高市早苗窮追不捨，不是中國內部對日本態度的前後不一，是日本根本沒有看懂中國對日本取態的邏輯。

中日關係的上一次激烈惡化還是2012年前後日本購買釣魚島事件。當時是日本主動發起進攻，中國被迫應對。現如今中日在台灣問題上的矛盾升温，是中國下定決心要和日本一較高下。上一次中日經濟總量不相上下，這一次中國經濟總量是日本的三倍，前不久還剛剛逼退美國的關稅戰。中國是做好了完全的準備才對日本亮出這一劍的。

從網上的影片可見，儘管面對大量記者的提問，日本外交官金井正彰全程保持沈默，在工作人員的護送下乘車離開機場。（網絡圖片）

長期以來，日本是美國的盟友，站在中國的對立面，充當美國製衡中國的馬前卒，甚至主動為美國對抗中國鋪路。當中國崛起為和美國平起平坐的大國，當中國站穩亞洲，是幾乎所有周邊國家的最大貿易伙伴時，日本作為美國的小盟友有現如今的做派，只能是自討苦吃。

中國不會允許周邊還有一個敢於如此挑戰自己核心利益的國家肆無忌憚行事。前腳在貿易戰上硬鋼美國，後腳就收拾美國在亞洲最核心的盟友，中國這一輪鬥爭就是要打斷日本的腿，打掉日本的傲氣，打碎日本敢招惹中國的企圖，讓日本徹底認識到中日之間的較量早就不在一個層級，日本早就不是和中國一個量級的玩家。讓日本好好想想到底是在美國的庇護下繼續與華對抗，還是在中美之間慎重行事。

中國總理李強在南非G20峰會期間將不會見日本首相高市早苗，相當於高層外交直接中斷。下一步中國會否在稀土等關鍵經濟領域對日本展開報復，取決於日本是否能夠儘快認識到問題的嚴重性，儘快做出改變。高市早苗能夠堅持多久，大家可以拭目以待。