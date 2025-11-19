傅聰斥高市早苗言論：日本沒資格要求成為安理會常任理事國

中國常駐聯合國代表傅聰11月18日下午在聯大安理會改革問題全會的發言表示，近期日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，他批評日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。



傅聰強調，眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

他批評高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

他還警告，若日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。