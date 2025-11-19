內地赴日旅行現「退訂潮」　小野田紀美：過度依賴中國是風險

中日關係近期因日本首相高市早苗涉台言論變得緊張，外交部還發布旅行預警，中國主要航空公司開始為往返日本的航班提供免費退改簽，引發內地赴日旅行的「退訂潮」。日本經濟安保大臣小野田紀美11月18日回應外界對日本經濟受影響的擔憂時稱，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家，過度依賴是一種風險」。



日本產經新聞報道，小野田紀美在被現場傳媒問及，有學者對中國政府預警中國公民避免前往日本留學或旅行，恐對日經濟造成重大損失的看法時回應，「對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟威脅的對象過於依賴，這不僅有供應鏈風險，對觀光等同樣也有風險。大家平常就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟持續運作下去，我個人是這樣認為的」。

▼內地各大航企發文可對已經預定的赴日機票進行全額退款▼

旅遊業是日本的一大經濟支柱產業，根據日本傳媒引述經濟學者本內登英的推算，中國呼籲民眾避免到日本將對日本造成近1.8萬億日圓（約逾900億港幣）的損失。