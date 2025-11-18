傳高市早苗擬修改「無核三原則」　長崎知事反對：完全不可接受

日媒傳出日本首相高市早苗考慮修改「無核三原則」的消息，日本長崎縣知事大石賢吾11月17日（周一）在記者會上提出反對，他稱作為曾遭原子彈轟炸的地區，這是完全不可接受。



央視新聞報道，「無核三原則」指不擁有、不製造、不運進核武器。1967年，時任日本首相佐藤榮作在國會發言時提出「無核三原則」。相關原則於1971年在日本眾議院全體會議上獲得通過，成為日本政府關於核武器的基本政策。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

2022年，日本政府通過的「安保三文件」中，也明確寫入堅持「無核三原則」的基本方針不會改變。

日本共同網11月14日引述多名日本政府消息人士稱，首相高市早苗認為「無核三原則」中的「不運進核武器」規則，有可能削弱美國核保護傘的阻嚇力，目前正探討伴隨修改國家安全保障相關的3份文件，對「無核三原則」進行修訂。執政自民黨希望能在此基礎上，爭取2026年底前修法。