日本愛知縣酒店遭28個中國旅行團共千人退訂　經理：前所未有

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急劇惡化，近日已出現不少內地赴日旅客取消預訂的情況。據日媒報道，位於愛知縣蒲郡市的一間酒店自11月16日起就收到大量取消預訂。酒店代表表示：「我們收到大量來自中國旅行社的取消訂單。光是11月份，這間飯店就有28個旅行團被取消，涉及約1,000人。這間酒店有一半住客來自中國，我們對前景表示擔憂。」



來自蒲郡酒店的代表竹内恵子向日本中部CBC電視台表示：「我們收到大量來自中國旅行社的取消訂單。目前，今年剩餘的中國旅行團都已取消預訂。」

竹内恵子慨嘆，來自中國的旅行團正接連取消訂房。

竹内恵子坦承，旅客取消預訂的原因是「政治局勢的影響」。自日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」言論以來，中日關係持續緊張。光是11月份，這間飯店就有28個中國旅行團取消預訂，涉及約1,000人。

竹内恵子指過去也曾出現過因中日關係惡化而出現取消預訂，例如2012年日本將釣魚島國有化。

竹内恵子無奈地表示：「我們從未遇到過在確認預訂並收到最終名單後取消的情況。更糟糕的是，我們還收到免除取消費用的請求，這實在令人擔憂。」

儘管旅行社已作出確認預訂，但據報道，旅行社仍以中國政府的要求為由，要求免除取消費用。

據報道，這間飯店約有一半的客人來自中國，飯店的賓客指南也以中文醒目呈現。竹内恵子擔心取消預訂的情況還會持續下去。

她坦言：「前景極其黯淡。這影響到旅遊業的每一個人。我們希望這種情況能夠盡快得到解決。」