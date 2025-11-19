荷蘭經濟大臣稱已暫停接管安世半導體　中方表示歡迎

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）11月19日發表聲明，正式暫停根據《物資供應法》（Goods Availability Act）對安世導體（Nexperia）發出的接管命令。



據荷蘭方面周三發出的聲明，卡雷曼斯表示，他們在過去數天與中方進行了有建設性的會晤，並指他們對中方為確保對歐洲晶片供應鏈而採取的措施感滿意。

2024年12月18日，時任荷蘭負責青年、預防和體育事務國務秘書卡雷曼斯（Vincent Karremans）在位於海牙的荷蘭國出席辯論。（Getty）

卡雷曼斯稱，荷方認為中國最近採取的措施是表達善意的姿態，將於未來一段時間繼續與中方進行建設性對話。

卡雷曼斯此前接受英國《衛報》專訪時，曾堅稱他不後悔對安世半導體實施監管控制，強調「如果我（再次）身處同樣位置，擁有我現在所掌握的資訊，我還是會作出同樣選擇。」

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

他當時聲稱，在荷方確信歐洲能能持續獲得晶片供應後，才會採「適當措施」來解決安世半導體的問題，暗示在首批晶片抵達歐洲之前不會取消接管命令。

中國商務部新聞發言人稱，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。