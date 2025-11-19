荷蘭經濟大臣：已暫停接管安世半導體

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）11月19日發表聲明，正式暫停根據《物資供應法》（Goods Availability Act）對安世導體（Nexperia）發出的接管命令。



據荷蘭方面周三發出的聲明，卡雷曼斯表示，他們在過去數天與中方進行了有建設性的會晤，並指他們對中方為確保對歐洲晶片供應鏈而採取的措施感滿意。

2024年12月18日，時任荷蘭負責青年、預防和體育事務國務秘書卡雷曼斯（Vincent Karremans）在位於海牙的荷蘭國出席辯論。（Getty）

卡雷曼斯稱，荷方認為中國最近採取的措施是表達善意的姿態，將於未來一段時間繼續與中方進行建設性對話。

卡雷曼斯此前接受英國《衛報》專訪時，曾堅稱他不後悔對安世半導體實施監管控制，強調「如果我（再次）身處同樣位置，擁有我現在所掌握的資訊，我還是會作出同樣選擇。」

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

他當時聲稱，在荷方確信歐洲能能持續獲得晶片供應後，才會採「適當措施」來解決安世半導體的問題，暗示在首批晶片抵達歐洲之前不會取消接管命令。