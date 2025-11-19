新加坡部長更衣室慶祝贏波笑港隊及球迷是白痴　事後急道歉｜有片

亞洲盃外圍賽第三圈C組最關鍵一戰，香港對新加坡11月18日（周二）在啟德主場館上演，儘管港隊上半場曾領先1:0，但下半場連失兩球，最終以1:2飲恨。從網上流傳的一段影片可見，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室與新加坡隊慶祝時表示：「所有（香港）球迷都是一群白痴，球員們也踢得像白痴一樣。但你們就踢得像雄獅一樣。」梁振偉事後已就言論致歉。



新加坡文化、社區及青年部代理部長賽後稱港隊奇球迷是「白痴」：

新加坡文化、社區及青年部代部長梁振偉已就稱香港足球隊和球迷為「白痴」一事致歉。

從網上影片可見，梁振偉賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時興奮地表示：「所有（香港）球迷都是一群白痴，（他們的）球員也踢得像白痴一樣。但你們卻踢得像雄獅一樣。」（all the fans were bloody idiots, and the players – they also played like idiots. But you all played like lions.）

在回覆一條IG上批評他的評論時，梁振偉表示：「我的確應該展示更多的尊重。我收回我之前說的話。香港隊確實很強悍，他們的球迷也全力支持他們。這一點我們應該尊重，也讓我們一起支持我們的雄獅隊。」