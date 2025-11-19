馬克龍：歐洲須在科技領域奉行「歐洲優先」政策　拒成中美附庸

據法國媒體11月18日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）呼籲在科技領域推行「歐洲優先」政策，以避免歐洲淪為美國或中國的「附庸」（vassal）。



馬克龍是在德國柏林舉行的「歐洲數碼主權峰會」上發表的上述講話。據介紹，該峰會匯聚了歐洲各地的科技領袖，以及歐洲多國政要，包括德國總理默茨（Friedrich Merz）。

「歐洲不想成為大企業家或大解決方案的客戶，這些解決方案要麼來自美國，要麼來自中國，」馬克龍在發言時明確表示，「我們明確希望設計自己的解決方案。」

他強調，這種立場代表了「拒絕成為附庸」。

2025年11月18日，德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在柏林出席歐洲數字主權峰會當日的記者會。（Reuters）

馬克龍繼續稱：「我堅信，歐洲優先需要成為我們的指導原則，從公共採購開始。因為中國人有中國專屬政策……美國人也有非常強烈的美國優先偏好。」

馬克龍表示，在歐盟對科技領域的立法方法上，需要改變重點，改革監管規則。「過去幾年，我們優先監管本土企業，但現在我們必須先創新，再監管。」

他還強調了歐洲在科技領域獲得更多自主性的重要性。「你不能將你自身的經濟實力依賴於『七巨頭』，更進一步，你不能將整個民主運作委託給他們……這是不可忍受的。」他此處指的是美國科技巨頭Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Apple、Meta、微軟（Microsoft）、英偉達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）。

同日，馬克龍在社交媒體X平台發布聲明，重申建立一個「具有數碼主權、競爭力並有能力保護我們公民的歐洲」的重要性。他同時提出歐洲科技發展路線圖：簡化規則以釋放創新潛力，加大創新力度，保護數據安全，秉持「歐洲優先」原則，確保與中美「公平競爭」。

默茨在同一場活動上同樣強調歐洲「數碼主權」的重要性。他說：「未來議題將主要在數碼領域決定，中美兩個超級大國正爭奪技術領導地位……歐洲絕不能把該領域拱手相讓。」

他透露，與會企業將在峰會上承諾為歐洲數字未來投資120億歐元（約1,082億港元），但未透露更多細節。

2025年11月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在德國柏林出席歐洲數字主權峰會的記者會。此次峰會是法德兩國舉行的高級別會議，重點討論歐洲的數字未來、安全和獨立性。（Reuters）

法媒提到，法德領導人發出上述呼籲之際，歐盟計劃提議撤銷其在人工智能和數據保護規則。這一舉措受到企業歡迎，但遭到有關私隱保護的批評。

報道稱，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「美國優先」政府領導下，歐洲與華盛頓關係日益緊張。在此背景下，面對美國的科技主導地位，歐盟開始呼應有關「開闢自身數字道路」的呼聲。

除了擔心對美國的依賴外，歐洲也對對華依賴感到擔憂。長期以來，歐洲各國依賴中國等亞洲國家提供的從半導體到筆記本電腦零部件的硬件。數字商業協會Bitkom一項數據顯示，約90%的德國進口數碼商品或服務的公司認為自己依賴於來自中國的硬件。

其實，馬克龍、默茨的講話也不新鮮了。歐洲國家早就意識到了自己與中美在科技領域的差距。

2025年11月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在德國柏林出席歐洲數字主權峰會的記者會。（Reuters）

去年9月，歐盟委員會宣布，正式就建立人工智能（AI）工廠發起招標，以提升AI競爭力。與此同時，歐盟發布了旨在提升競爭力的「德拉吉報告」。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當時稱，歐洲必須努力成為AI創新領域的全球領導者。

據英媒10月5日報道，近年來，中美競爭態勢令歐盟深感焦慮。特朗普政府上台後，歐盟迫切想改變當前「依賴美國、不如中國」的AI發展現狀。目前，歐盟正準備推出一項新計劃，旨在推廣本土AI平台並減少對外國供應商的依賴，以在全球革命性技術競賽中與中美競爭。

英媒看到的一份草案提案顯示，歐盟委員會擬提出的「應用AI戰略」將推廣歐洲本土的AI工具，以提供「安全性和韌性」，同時提升歐盟的工業競爭力。

「我們歐洲，決不能讓美國和中國獨自決定技術未來。」10月29日，默茨用這一句開場白，在柏林宣佈「德國高科技議程」正式啟動。他在演講中，多次強調德國和歐洲在技術主權領域的焦慮。

2025年11月18日，在德國柏林舉行的歐洲技術主權峰會期間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏，左）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右）在雙邊會晤前握手。（Reuters）

但晶片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳去年10月直言，歐盟在AI投資方面遠遠落後於美國和中國，必須加快發展人工智能，每個國家都認識到了數據是一種國家資源。

今年9月，德意志銀行發布研究報告稱，在縮小與中美創新差距方面，歐洲舉步維艱。報告顯示，「德拉吉報告」的後續落實情況令人失望。截至9月4日，建議中僅11.2%已得到全面落實。即便將部分推進的內容計算在內，該議程的實施進度也不到三分之一。

11月12日，跨國電信集團「自由全球」（Liberty Global）的行政總裁邁克·弗里斯則怒噴歐盟，「嘴上說得漂亮，實際啥也沒幹」。他指出，歐盟在落實「德拉吉報告」方面毫無作為。「歐盟基本沒有任何實際行動……在頻譜分配、併購控制、優先增長等方面，他們沒有做任何實質性的事情。」

