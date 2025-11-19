俄羅斯外交部：高市早苗涉台言論非常危險　日本應深刻反省歷史

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）11月18日在莫斯科接受新華社記者專訪時表示，日本首相高市早苗早前的涉台言論非常危險，日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。



新華社報道，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年。扎哈羅娃指出，世界各地一系列紀念活動都在提醒世人勿忘歷史、汲取教訓。高市早苗必須牢記歷史教訓，尤其要正視本國歷史中那些不光彩的部分。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

扎哈羅娃表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲和世界帶來深重災難，也讓日本付出慘痛代價。高市早苗等日本政界人士應深刻反省歷史，警惕錯誤言行可能引發的嚴重後果。

2025年11月17日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）出席俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）的會面。（Reuters）

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。外交部11月14日鄭重提醒中國公民暫停赴日，並於18日表示，日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，給中國人民一個明確的交代。