中國郵輪「最後關頭取消日本行程」　逾千遊客沖繩未落船即返廈門

日本與中國的雙邊關係因高市早苗的「台灣有事論」急劇惡化，外交部更呼籲民眾不要前往日本旅遊與留學，而中國一艘大型郵輪則是臨時宣布將取消遊客在沖繩宮古島的下船旅遊行程，在平良港稍作停靠後，就會直接返回中國。



根據《共同社》報導，中國抵制日本觀光的影響越來越廣泛，中國國營郵輪「愛達郵輪地中海號」原定11月20日上午抵達日本沖繩縣宮古島平良港，但卻在最後關頭宣布取消乘客下船行程。

宮古群島來間島龍宮城觀景台景色。（宫古島觀光協會）

沖繩地區海關19日證實，愛達郵輪地中海號將改為停泊港內，不開放乘客上岸觀光，並於20日中午直接啟程返回中國。船公司已透過船舶代理公司向海關通報這項更動。

愛達郵輪地中海號18日從中國福建省廈門出發，按原計劃應在20日讓乘客於平良港下船觀光，並於同日下午4時出港返回廈門。然而計劃生變，數千名乘客的日本行程被迫泡湯。

值得關注的是，愛達郵輪地中海號16日停靠那霸港時，船組人員就曾透露：

應該會出現（日中對立的）影響。

此番發言如今看來似乎預告了此次行程異動。

