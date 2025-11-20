李強抵達盧薩卡　開始對贊比亞進行正式訪問

周三（11月19日）晚，應贊比亞政府邀請，國務院總理李強乘包機抵達盧薩卡國際機場，開始對贊比亞進行正式訪問。贊比亞副總統納盧曼戈和中國駐贊比亞大使韓鏡到機場迎接。



新華社報道，李強表示，贊比亞是南部非洲首個同中國建交的國家，兩國之間有着深厚的傳統友誼。長期以來，無論國際風雲如何變幻，中國和贊比亞始終相互尊重、相互信賴、相互支持，共同鑄就包括坦贊鐵路精神在內的中非友好合作精神。

李強指，去年9月中非合作論壇北京峰會期間，兩國元首舉行會晤，為進一步加深中贊全面戰略合作夥伴關係指明了方向。中方願同贊方一道繼續努力，賡續傳統友誼，深化互利合作，促進兩國人民相親相知，在實現現代化的道路上攜手前行。面對當今變亂交織的世界，中方願同贊方加強多邊溝通協調，團結廣大全球南方國家一道，維護國際秩序和公平正義，推動構建人類命運共同體。

李強是在結束出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十四次會議後抵達盧薩卡的。離開莫斯科時，俄羅斯政府代表和中國駐俄羅斯大使張漢暉到機場送行。