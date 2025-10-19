IAEA：扎波羅熱核電站脱離電網4週後　開始修復受損供電線

國際原子能機構（IAEA）說，烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站在失去場外供電四週後，受損供電線的修復工作已經開始。



▼IAEA：扎波羅熱核電站開始修復供電線

新華社報道，IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）星期六（10月18日）在社媒發文說，在當地停火區建立後，核電站保障修復工作被允許並已經開始進行。

他說，俄烏雙方與國際原子能機構進行了建設性接觸，確保複雜的修復計劃得以推進。

格羅西強調，恢復扎波羅熱核電站場外供電對於核安全和核安保至關重要。

2025年10月11日，在俄羅斯進攻烏克蘭的背景下，烏克蘭新兵在扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線附近訓練後休息。 （Reuters）

機構並未透露修復需要多長時間。此前，機構指在俄烏雙方的前線地區、距離核電站幾公里處，都需要進行修復工作。

扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一。2022年2月烏克蘭危機全面升級後，俄方控制了扎波羅熱核電站。此後，這座核電站多次遭到炮擊或無人機攻擊，引發國際社會對它的安全擔憂。

9月23日以來，核電站已連續多日藉助備用柴油發電機供電以維持運作。這也是俄烏衝突以來，這座核電站失去外部電力供應時間最長的一次。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

